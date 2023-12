Há quase uma semana, com auxílio de cães farejadores, bombeiros e policiais militares descobriram uma cova rasa, onde estava enterrado um corpo carbonizado, no bairro Humaitá, na zona norte de Porto Alegre. As equipes chegaram até o local após receberem informação anônima. O Departamento de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP) aguarda a realização de exame de DNA para confirmar a identificação do morto.