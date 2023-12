A 6ª Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Rio Grande do Sul negou um recurso protocolado pelo Ministério Público (MP-RS) no processo de um homem condenado por envolvimento em atos neonazistas em Tramandaí, no Litoral Norte. Com isso, foi mantida a pena fixada anteriormente de cinco anos, seis meses e 27 dias de prisão no regime semiaberto.