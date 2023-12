A 2ª Vara da Justiça Federal de Santa Maria condenou dois empresários do ramo frigorífico a mais de quatro anos de prisão, em regime semiaberto, e pagamento de multa. A condenação é por sonegação fiscal com um prejuízo estimado aos cofres do governo federal de R$ 1,15 milhão, valor que eles deverão ressarcir. Além dos dois, outras três pessoas, que também são da mesma família, foram absolvidas. Os condenados podem recorrer em liberdade ao Tribunal Regional Federal da 4ª Região.