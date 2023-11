A mulher que jogou o filho-recém nascido no lixo, em Encruzilhada do Sul, no Vale do Rio Pardo, passará por avaliação psicológica de peritos para averiguar se estava em estado puerperal — e se o crime foi cometido por influência disso. Em caso positivo, ela pode ter o indiciamento por homicídio trocado por infanticídio.