O motorista de uma caminhonete Hilux, emplacada na Argentina, foi preso na manhã dessa segunda-feira (6) por circular com placa alterada. De acordo com a Polícia Rodoviária Federal (PRF), que efetuou a prisão, o homem utilizou uma fita para mudar os caracteres. A abordagem aconteceu na BR-290, em Rosário do Sul, na Fronteira Oeste.