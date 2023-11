Após dois dias de julgamento, Adriana Guinthner foi condenada na noite desta terça-feira (31) pela morte do próprio marido em 2006, em Novo Hamburgo. O Tribunal do Júri da Comarca de Novo Hamburgo, no Vale do Sinos, condenou a acusada pela morte a tiros do escrivão judicial Paulo Cesar Ruschel. A sentença de 15 anos e nove meses de reclusão em regime inicial fechado foi proferida pela juíza Anna Alice da Rosa Schuh por volta das 20h30min.