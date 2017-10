Uma mulher de 29 anos foi vítima de um sequestro na manhã desta quinta-feira, em Bento Gonçalves. Ela estava na empresa de seu pai, localizada no bairro Cidade Alta, quando dois homens a levaram de dentro do estabelecimento até um veículo. O fato ocorreu por volta das 8h30min e, em seguida, a família comunicou a ação à Delegacia de Polícia de Pronto Atendimento (DPPA) do município. A mulher foi resgatada sem ferimentos próximo à ponte Ernesto Dornelles, nas mediações do Rio das Antas, em Veranópolis, no início da tarde.