No final da manhã deste domingo (29), policiais do 33º Batalhão da Brigada Militar (BM) localizaram um galpão que era utilizado para desmanche de veículos roubados em todo a Região Metropolitana. O depósito, que fica no bairro Walderez, às margens da RS-118, estava com dez veículos. Todos em processo de adulteração.



Segundo a corporação, o proprietário não estava no local, mas foi identificado. Entre os carros localizados, os PMs identificaram um Renault Kwid de cor branca, com placas de Porto Alegre, que foi roubado na Capital dia 10 deste mês. Também havia um HB20 de cor preta, com placas de Canoas, roubado dia 16 deste mês na própria cidade.