Governo estadual assina contratos com 19 hospitais para ampliação de serviços de especialidades

A Secretaria Estadual de Saúde (SES) assinou nesta quinta-feira (30) contratos com 19 hospitais de 18 municípios para a ampliação dos serviços de especialidades. A contratação foi viabilizada através do Programa Mais Acesso a Especialistas (PMAE), do Ministério da Saúde.

Entre as instituições de saúde estão os hospitais de Alvorada, Nossa Senhora Aparecida de Camaquã, de Cacequi, Hospital Universitário Urcamp, de Bagé, e os hospitais Bom Pastor e Clínicas, de Ijuí.

O PMAE tem como meta reduzir a fila de consultas e procedimentos especializados, como oncologia e cardiologia, por meio de contratos com médicos especialistas. A proposta prevê que pacientes com suspeita de câncer, por exemplo, obtenham o diagnóstico em até 30 dias, enquanto as demais especialidades terão prazo máximo de 60 dias.

A SES irá supervisionar as instituições durante o período. Conforme a secretária, Arita Bergmann, a prioridade será reduzir as filas na oftalmologia em todo o Estado. O Hospital de Cacequi foi contemplado com a maior oferta na primeira etapa do programa, com 3 mil atendimentos oftalmológicos integrados.

— A mais necessária, considerando a demanda cadastrada, é a área de oftalmologia, em especial, a adulta. Na sequência, temos urologia. Nós temos um ano para executar esses contratos. Em valores, o programa representa R$ 66 milhões e será ampliado conforme o Ministério da Saúde disponibilizar recursos futuramente — pontuou a titular da Saúde.

O Rio Grande do Sul foi o primeiro Estado a aderir ao programa do governo federal. Outras três instituições do Estado já haviam aderido ao Mais Acesso a Especialistas, sendo elas, os hospitais regionais de São Jerônimo e Santa Maria, além o Hospital Santa Terezinha, de Erechim.

A expectativa do governo do Estado é que mais de 283 mil pessoas que aguardam consultas pelo SUS em áreas como oftalmologia e traumatologia, além de oncologia e cardiologia, sejam atendidas. Do total, 177,8 mil já estão definidas, com a adesão dos hospitais. Outros 90 mil procedimentos serão designados para outras 39 instituições que irão aderir ao programa até o final do ano.

Além das 22 assinaturas, outros cinco hospitais do Litoral Norte vão aderir ao programa a partir desta sexta-feira (31), em um ato que contará com a presença do governador do Rio Grande do Sul, Eduardo Leite. A projeção da secretária da Saúde, Arita Bergmann, é de que 66 instituições participem do programa até o fim do ano.

