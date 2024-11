Desde a manhã desta terça-feira (5), parte dos atendimentos eletivos estão suspensos no Hospital Nossa Senhora das Graças (HNSG), em Canoas, motivados por atraso de salários de médicos terceirizados. No entanto, o Sindicato Médico do Rio Grande do Sul (Simers) e a direção do hospital divergem sobre as especialidades e os serviços que estão sendo afetados.