A tarde desta quinta-feira (17) foi inesquecível para cerca de 120 crianças internadas no Hospital de Clínicas de Porto Alegre (HCPA). Em comemoração ao Dia das Crianças, elas foram presenteadas com apresentações musicais, embaladas pela música erudita da Orquestra Jovem do Theatro São Pedro e pelos acordes do nativismo gaúcho de Renato Borghetti e Daniel Torres, no anfiteatro da instituição.