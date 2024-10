A população indígena que vive em domicílios particulares no Rio Grande do Sul supera o total populacional de 439 das 497 cidades do Estado. Apesar disso, o acesso a saneamento básico é significativamente inferior quando comparado ao total de moradores do RS. Enquanto 97,1% (10.802.904) de toda a população gaúcha têm acesso a pelo menos um serviço de saneamento básico, apenas 79,7% (31.402) indígenas vivem em situação parecida.