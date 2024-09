A Secretaria Estadual da Saúde promove neste sábado (28) a abertura de pontos de coleta de sangue em parceria com quatro municípios. O objetivo é aumentar as doações para manter os estoques de forma adequada na rede de saúde do Rio Grande do Sul. As ações ocorrerão em Porto Alegre, em Bom Princípio, no Vale do Caí, em Tupanciretã, na Região Central, e em Piratini, no Sul do Estado.