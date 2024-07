Morre paciente transplantada com rim de porco geneticamente modificado

Morreu no início desta semana Lisa Pisano, a segunda pessoa no mundo a receber um transplante de rim de porco geneticamente modificado. O anúncio do falecimento, ocorrido no domingo (7), foi feito pelos cirurgiões do centro médico americano NYU Langone Health, responsável pelo procedimento.



A paciente, de 54 anos, apresentava insuficiência renal e cardíaca, e realizou o transplante em 12 de abril deste ano, oito dias após fazer a implantação de uma bomba cardíaca mecânica.



Os médicos de Lisa informaram que, apesar da presença da bomba cardíaca, ela ainda necessitava de medicamentos que regulavam sua pressão arterial e cujo uso acabou levando à falha do rim transplantado e a sua remoção em 29 de maio.