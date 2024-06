Moradores dos bairros Humaitá e Vila Farrapos procuraram a reportagem de Zero Hora alegando sentimento de abandono e descaso com relação à saúde na zona norte de Porto Alegre, área da Capital seriamente afetada pela enchente. As quatro unidades básicas existentes nos dois bairros estão inoperantes desde o começo da cheia. A Secretaria Municipal da Saúde (SMS) não estabeleceu prazo para normalizar a situação.