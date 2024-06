Quatro unidades móveis do Ministério da Saúde foram instaladas em diferentes regiões do Rio Grande do Sul para realizar a testagem da água consumida pelos gaúchos. O objetivo é avaliar a qualidade e a potabilidade do líquido, como forma de prevenir problemas sanitários e de saúde pública com o consumo de água que possa ter sido infectada por alguma substância durante a enchente.