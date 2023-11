Pesquisa, educação e inovação na área da saúde são os três pilares do Instituto Ceos, inaugurado oficialmente nesta terça-feira (21) em Porto Alegre. A empresa está em operação piloto desde o início do ano, quando se uniu ao Hospital Ernesto Dornelles, também na Capital. A atuação do centro também ocorre no hub de saúde do Tecnopuc, da Pontifícia Universidade Católica do Rio Grande do Sul (PUC-RS).