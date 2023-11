Inovação em saúde foi o foco do espaço da Unimed Nordeste-RS na 32ª Mercopar, que ocorreu de 17 a 20 de outubro, no Centro de Feiras e Eventos da Festa da Uva, em Caxias do Sul. Além de patrocinadora e prestadora oficial do atendimento médico da maior feira de inovação industrial da América Latina, a cooperativa apresentou soluções próprias de tecnologia, como um protótipo de uma cabine de telemedicina com o nome de ConectaMed.