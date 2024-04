As santas casas possuem um papel fundamental para a saúde pública no Brasil. De acordo com a Confederação das Santas Casas e Hospitais Filantrópicos (CMB), essas primeiras estruturas hospitalares foram criadas por meio da Constituição Imperial de 25 de março de 1824. A partir deste momento, passaram a se dedicar ao atendimento aos enfermos e, em alguns casos, em mais de uma direção, ou seja, no amparo à velhice, à criança, à educação, entre outras.