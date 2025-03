Dia de conhecer as campeãs Notícia

Apuração do Carnaval de Porto Alegre: saiba horário e como acompanhar

Em cerimônia realizada no Complexo Cultural Porto Seco, serão conhecidas as campeãs do Grupo Prata e da Série Ouro

17/03/2025 - 07h54min Atualizada em 17/03/2025 - 13h50min Compartilhar Compartilhar