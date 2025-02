Homem em situação de rua morre após ser atropelado na BR-116, em Canoas

Um homem em situação de rua morreu após ser atropelado na madrugada deste sábado (22) em Canoas, na Região Metropolitana . A vítima não foi identificada até o momento. Ele estava sem documentos no local, próximo a Praça do Avião.

O acidente foi registrado às 4h40min, no sentido Capital-Interior da rodovia, altura do quilômetro 265. Segundo testemunhas e a Polícia Rodoviária Federal (PRF), o homem estava recolhendo resíduos em uma das faixas da via quando foi atingido por um Fiat Fashback.