Trabalho dos bombeiros no incêndio em Guaíba vai se estender até domingo

Bombeiros estão há mais de 20 horas trabalhando para conter chamas no local. Corpo de Bombeiros de Guaíba / Divulgação

Passadas mais de 20 horas desde o início do incêndio em um supermercado na cidade de Guaíba, os bombeiros seguem atuando no local para conter focos de chamas em pontos isolados. O trabalho dos combatentes, junto com a Defesa Civil e equipes da prefeitura, seguirá durante a noite deste sábado (25) e se estenderá pela madrugada de domingo (26).

No local coordenando as ações da Defesa Civil e das secretarias, a vice-prefeita de Guaíba, Claudinha Jardim, informou que uma reunião no final da tarde definiu a sequência dos trabalhos noite adentro. Ela diz que o incêndio está controlado, sem riscos de propagação, mas ainda há fogo em pontos específicos do local, principalmente pela quantidade de produtos inflamáveis — como garrafas de álcool, óleo de carro e gás de cozinha.

— Temos retroescavadeiras e caçambas trabalhando pra abrir caminho, retirando entulhos. São cerca de 30 pessoas envolvidas — relata a vice-prefeita.

O fogo atingiu o Mercado Marques, nas margens da BR-116, no bairro Bom Fim Novo de Guaíba, na Região Metropolitana. A suspeita é de que o fogo tenha começado na ala da padaria do supermercado, por volta das 22h, em um dos equipamentos do local. As causas do incêndio ainda serão apuradas posteriormente pelo Corpo de Bombeiros e o Instituto-Geral de Perícias (IGP).

Além de guarnições de Guaíba e Porto Alegre, bombeiros voluntários de Tapes e Eldorado do Sul também se deslocaram para auxiliar no combate ao fogo. Empresas privadas da região colaboraram com caminhões-pipa e veículos de suas brigadas próprias de incêndio. Cerca de 15 caminhões participaram do atendimento no auge do fogo. Não houve feridos.