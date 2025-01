Posto de atendimento do Dmae no Mercado Público de Porto Alegre encerra atividades nesta segunda-feira

A partir desta segunda-feira (13), o Departamento Municipal de Água e Esgotos (Dmae) não vai mais atender no posto na sala 10 do Mercado Público de Porto Alegre. A unidade foi criada de forma provisória no último junho, depois que a sede do Dmae da rua José Montaury, também no Centro Histórico, foi atingida pela enchente de maio do ano passado.