Em meio ao fechamento de duas emergências em Porto Alegre, Hospital Santa Ana abrirá 82 novos leitos

Como medida para tentar aliviar a sobrecarga das emergências da Capital , a Secretaria Municipal de Saúde (SMS) abrirá 82 leitos no Hospital Santa Ana , localizado no bairro Teresópolis, zona sul de Porto Alegre.

A partir desta sexta-feira (17), 28 leitos de saúde mental masculinos estarão em funcionamento. A expectativa é que outros 33 leitos de retaguarda sejam reabertos até 6 de fevereiro, que se somarão aos 21 clínicos que entraram em operação no último dia 6. No total, a instituição terá 82 novos leitos.

Na última segunda-feira (13), as unidades do Hospital de Clínicas e São Lucas foram fechadas em virtude de obras nas estruturas. No primeiro, a conclusão das obras está prevista para o próximo domingo (19), mas a reabertura só deve ocorrer no dia seguinte, após trabalhos de limpeza. Já no segundo, a emergência deve ficar restrita por cerca de dois meses.