Bruno Vanuzzi assume oficialmente a direção-geral do Dmae

Bruno Vanuzzi é bacharel em Direito graduado pela Universidade Federal do Rio Grande do Sul (UFRGS).

Anunciado em dezembro, Bruno Vanuzzi assume oficialmente a direção-geral do Departamento Municipal de Água e Esgotos (Dmae) nesta quarta-feira (29). A informação foi publicada no Diário Oficial de Porto Alegre (Dopa).

O novo diretor entrará no lugar de Mauricio Loss , que esteve à frente do Dmae durante a enchente de maio . Conforme a prefeitura, Loss ocupará outro posto no governo.

Transição

Durante o mês de janeiro, o Dmae contou com uma direção-geral interina. Darcy Nunes, engenheiro civil do departamento há mais de 15 anos, ficou à frente do cargo durante a transição entre as gestões.