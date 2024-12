Colisão entre carro e ônibus deixa duas pessoas feridas em Porto Alegre

O automóvel fazia o cruzamento para o sentido contrário da avenida quando acabou colidindo de frente com ônibus. Com o impacto, o Picanto foi jogado para o canteiro central .

A motorista do carro teve ferimento na perna. Uma idosa caiu dentro do coletivo com o impacto e machucou o braço. Ambas as vítimas foram socorridas pelos bombeiros e encaminhadas para atendimento por ambulância do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu).