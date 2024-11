Jardim Europa Notícia

Nova aparição de peixes mortos preocupa usuários do Parque Germânia

Episódio anterior havia ocorrido em março deste ano, alertando gestores do local para o problema da superpopulação que se desenvolve por peixes lançados no lago sem autorização e pela elevação da temperatura nas estações quentes do ano

07/11/2024 - 22h05min