Trânsito complicado Notícia

Manifestação causa congestionamento na BR-290; freeway já foi liberada

Houve bloqueio total na rodovia que leva ao Litoral, com impacto na Avenida Castello Branco, no entorno do Túnel da Conceição e na Estação Rodoviária. Situação foi normalizada

12/11/2024 - 18h07min Atualizada em 12/11/2024 - 20h23min