O Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado (CREA-RS) deu início à análise de documentos, certificações e procedimentos adotados na instalação do elevador na Loja Torra, no Centro de Porto Alegre. Durante o trabalho, na quarta-feira (16), Juliano das Neves Dutra, 40 anos, morreu ao sofrer queda de uma altura equivalente a quatro andares.