Um veículo pegou fogo na alça de acesso da freeway, em Porto Alegre, para a BR-116 na manhã desta segunda-feira (14). A ocorrência provoca lentidão com longas filas na rodovia no sentido Litoral-Capital, nas proximidades do aeroporto Salgado Filho. O congestionamento chega a sete quilômetros. Não há informações sobre feridos.