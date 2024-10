Passo das Pedras Notícia

Carro derruba dois postes e causa bloqueio em avenida da zona norte de Porto Alegre

Motorista perdeu o controle do veículo na Manoel Elias e colidiu contra as estruturas. Ele foi encaminhado à delegacia depois de fazer o teste do bafômetro, que apontou a presença de álcool acima do tolerado

07/10/2024 - 07h07min