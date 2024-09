Chope gelado e música ao vivo marcaram a Oktoberfest Harmonia, em Porto Alegre. O clima primaveril, com temperatura alta e céu limpo, foi um convite para aproveitar o dia ao ar livre. Com cervejarias, carrinho de vinho, foodtrucks e até churrasco, o evento, que segue até as 23h no Parque Maurício Sirotsky Sobrinho (Harmonia), foi opção de lazer de centenas de pessoas neste domingo (29).