Reforma do Tesourinha tem novos prazos após ser atrasada pela enchente; veja como está o interior do ginásio

Obra ainda está na primeira de três etapas previstas, com 70% de conclusão. A transição para a segunda fase, que era estimada para a virada do semestre, deve ficar para o final do ano. Durante a cheia de maio, local ficou inundado e inacessível

05/08/2024 - 18h30min Atualizada em 06/08/2024 - 04h24min