Um homem de 36 anos morreu em um acidente na Avenida Bento Gonçalves, no bairro Agronomia, em Porto Alegre, na madrugada desta sexta-feira (16). O carro em que estava colidiu na mureta do corredor de ônibus. A Empresa Pública de Transporte e Circulação (EPTC) foi acionada por volta de 1h30min para auxiliar no atendimento da ocorrência.