Espaço para artes plásticas é a novidade da Feira de Artesanato do Brique de Sábado, em Porto Alegre

Expositores já exibem obras, como pinturas acrílica e com óleo, xilogravura, muralismo, bottons, esculturas em madeira e arte impressa, na esquina da Avenida José Bonifácio com a Travessa da Paz. Conforme os participantes, ainda há 20 vagas para quem deseja expor no novo setor.

10/08/2024 - 15h08min