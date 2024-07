Os 60 animais que permaneceram em um dos maiores abrigos da Capital, fechado no último domingo (30), deverão aguardar até mais dois dias até que tenham uma nova casa. A prefeitura de Porto Alegre afirmou que irá alugar um imóvel para receber os cães que estavam no Aubrigo Scooby, no Shopping Iguatemi, destinado para cães e gatos resgatados na enchente.