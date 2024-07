Sistema de proteção Notícia

Comporta da Avenida Cairú começa a ser reaberta nesta quinta-feira em Porto Alegre

Portão 12 estava isolado com bags de areia. Estruturas foram sendo retiradas ao longo desta manhã e via deve ser liberada totalmente até o começo da tarde. Com isso, seis das 14 comportas passam a estar abertas

18/07/2024 - 12h12min