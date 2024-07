Conhecido por oferecer o mais tradicional passeio pelas águas do Guaíba em Porto Alegre, o barco Cisne Branco retorna às operações neste sábado (20), quando se celebra o Dia do Amigo. O evento, chamado Festa da Amizade, será o marco da retomada do serviço da embarcação após a enchente no RS. O embarque será realizado às 20h, no Armazém B3, com acesso pelo Cais Mauá, no Centro Histórico.