Os 60 animais que permaneceram em um dos maiores abrigos da Capital, fechado no último domingo (30), serão encaminhados para um galpão da prefeitura a partir desta terça-feira (2). Conforme a ONG Santuário Voz Animal, o Aubrigo Scooby, que ficava no estacionamento do Shopping Iguatemi, será realocado em um espaço do executivo municipal junto ao Largo Zumbi dos Palmares, no bairro Cidade Baixa.