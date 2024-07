2.879 beneficiados Notícia

73% das famílias incluídas no Estadia Solidária em Porto Alegre já receberam a primeira parcela de R$ 1 mil

Na Capital, valor será pago enquanto atingidos pela enchente estiverem com as casas inabitáveis, com prazo máximo de 12 meses. A nível estadual, programa ainda está na fase de recebimento dos planos das prefeituras e repasses ainda não começaram

15/07/2024 - 23h08min