O DC Shopping, situado no bairro Navegantes, em Porto Alegre, permanece fechado e sem previsão de reabertura em razão dos estragos da enchente de maio. Nesta quarta-feira (26), a reportagem de Zero Hora circulou pelas áreas externas e internas do empreendimento, que completará 30 anos em 2024. Foi possível ver os efeitos da destruição e diversas lojas sendo submetidas a faxinas com auxílio de equipamentos de lava-jatos.