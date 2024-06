A enchente que atingiu o Rio Grande do Sul deixou milhares de famílias desabrigadas e evidenciou o grave risco que algumas regiões de Porto Alegre sofrem com as cheias. Depois de um mês sem novos episódios, o Perimetral Podcast retorna ao estúdio de GZH para abordar os desafios que a catástrofe impõe à capital do Estado. O programa recebe o arquiteto e urbanista Anthony Ling, além do professor titular da Faculdade de Arquitetura da UFRGS Eber Marzulo.