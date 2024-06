Presos há cinco semanas devido à enchente em Porto Alegre, aviões que ficaram ilhados no Aeroporto Salgado Filho começaram a ser retirados do local neste sábado (8). A medida ocorre após autorização da Agência Nacional de Aviação Civil (Anac) e a conclusão da drenagem da pista. De acordo com nota publicada pela Anac, uma primeira etapa da operação contempla a decolagem de nove das 47 aeronaves retidas.