Atingida por enchente, tradicional empresa de restauração de relógios antigos troca de endereço

Tradicional estabelecimento de conserto, restauração e venda de relógios antigos, o Atelier do Tempo foi obrigado a trocar de endereço em Porto Alegre. O motivo foram os estragos causados pela enchente de maio no espaço que ficava na Avenida Farrapos, esquina com a Rua Pelotas. A água chegou a um metro de altura dentro do local e danificou muitos itens. A nova loja será inaugurada nos próximos dias na Avenida Cristóvão Colombo, 1.438, no bairro Floresta.