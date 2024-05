A segunda-feira (20) foi de grandes filas no Largo Zumbi dos Palmares, em Porto Alegre. Com o alagamento do Centro Histórico, o local passou a ser usado como terminal dos ônibus que transportam passageiros às cidades vizinhas, passando pelo corredor de acesso construído emergencialmente entre o Túnel da Conceição e a Avenida Castelo Branco.