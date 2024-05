Filas a perder de vista tomavam os corredores de grande parte dos supermercados de Porto Alegre nesta terça-feira (7), repetindo a peregrinação por itens básicos dos últimos dias, desde que a enchente dificultou o acesso à Capital e a outras cidades do Estado. A principal busca é por água mineral, diante do desabastecimento que afeta Porto Alegre — com o desligamento de estações de tratamento que foram inundadas, 80% da cidade não tem água nesta manhã.