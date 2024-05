Mais três casas de bombas devem ser religadas nos próximos dias em Porto Alegre, conforme o Departamento Municipal de Água e Esgotos (Dmae). A previsão é que, até domingo (19), devem voltar a operar as estações 13, que fica no Parque Marinha; quatro, localizada no Parque Náutico, na Voluntários; e a seis, que protege o bairro Anchieta, incluindo o Aeroporto.