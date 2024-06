À procura do carro perdido durante a enchente, há 25 dias, na Zona Norte de Porto Alegre, Igor Moisés Gonçalves, 38 anos, encontrou nesta terça-feira (28) um motivo para ter esperanças e um caminho para recomeçar. Após uma entrevista no programa Sala de Redação, que Igor, que é motorista de aplicativo, falou sobre as suas necessidades. Ao mencionar que os ouvintes poderiam ajudá-lo via Pix, sem citar a chave, o apresentador, Eduardo Gabardo, pediu para que o motorista de aplicativo dissesse o número, ao vivo.