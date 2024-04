O presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) e o governador do Rio Grande do Sul, Eduardo Leite (PSDB), lamentaram, na manhã desta sexta-feira (26), o incêndio em uma pousada na Avenida Farrapos, no bairro Floresta, em Porto Alegre, que causou a morte de pelo menos 10 pessoas e feriu outras 15.