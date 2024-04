A quinta edição do Pedal da Paz, evento que busca promover reflexão sobre respeito no trânsito e valorização da vida, ocorre neste sábado (20), na orla do Guaíba, em Porto Alegre. A ação é realizada pela Secretaria Municipal de Mobilidade Urbana (SMMU), por meio da Empresa Pública de Transporte e Circulação (EPTC).